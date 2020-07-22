Карта распространения COVID-19 в Орловской области На сегодня в регионе 25 новых случаев коронавирусной инфекции.









По информации федерального оперативного штаба на 22 июля в Орловской области зарегистрированы 5403 случая заболевания коронавирусом.

Общее число больных в регионе составило 1309 человек, выздоровели 4014 человек. 80 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.



В настоящее время COVID-19 подтвержден у 2618 жителей Орла, 619 – в Орловском районе, 565 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе, 167 – в Ливнах, 128 – в Болховском районе, 115 – в Дмитровском районе, 113 – в Урицком районе, 99 – в Новодеревеньковском районе, 92 – в Хотынецком районе, 80 – в Новосильском районе, по 75 – в Свердловском и Ливенском районах, 72 – в Верховском районе, 71 – в Кромском районе, 61 − в Покровском районе, 59 – в Шаблыкинском районе, 58 – в Знаменском районе, 55 – в Малоархангельском районе, 53 – в Глазуновском районе, 47 − в Должанском районе, 40 – в Колпнянском районе, 39 – в Залегощенском районе, 37 – в Троснянском районе, 26 – в Сосковском районе, 21 – в Корсаковском районе, 18 – в Краснозоренском районе.



Все заболевшие находятся под наблюдением управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального департамента здравоохранения, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

22 июля 2020 года



