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На прошлой неделе в Орловской области зарегистрировано 164 случая внебольничной пневмонии

Показатель составил 22,18 на 100 тыс. населения области, что на 13,2% ниже показателя заболеваемости предыдущей недели (189 случаев, показатель 25,56 на 100 тыс. населения). Об этом сообщает информационный портал Орловской области.


За минувшую неделю средний темп прироста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией составил 0,8% и не превысил общероссийских показателей. За этот же период зарегистрировано 32 случая внебольничных пневмоний с лабораторно-подтвержденным диагнозом COVID-2019, это на 9,5% меньше, чем за предыдущую неделю (57 случаев).

На новую коронавирусную инфекцию проведено свыше 99 тыс. исследований. Также проведено свыше 5 тыс. серологических исследований на антитела к новой коронавирусной инфекции. По результатам исследований антитела к новой коронавирусной инфекции (IgG к Sars-Cov-2) выявлены в 358 случаях или 7%.

Власти заявляют о стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации по COVID-19.

В настоящее время в регионе снят ряд ограничений на работу учреждений и организаций. В частности, с 1 июля работают фитнес-центры, массажные салоны, солярии, бассейны, бани, сауны. Орловские библиотеки открылись для читателей с 6 июля, а с 10 июля начали работать предприятия общественного питания (при условии соблюдения социальной дистанции и полного запрета на организацию массовых мероприятий и торжеств). С 13 июля в Орловской области разрешено проведение физкультурных и спортивных мероприятий без участия зрителей. 20 июля в медучреждениях Орловской области возобновлена работа дневных и круглосуточных стационаров и медицинских осмотров населения. Оказание медицинской помощи населению в полном объеме планируется возобновить с 10 августа, тогда же можно будет начинать поэтапное уменьшение числа коек, перепрофилированных для лечения COVID-пациентов.


Орловское Информбюро
22 июля 2020 года
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