среда 22.07.2020 15:32:18 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

В Орле полицейские напомнили водителям о необходимости использования детских кресел

В рамках акции «Сохрани самое дорогое – пристегните ребенка!»
полицейские призвали водителей к бдительности, напомнили о необходимости использования детских удерживающих устройств и рассказали, как правильно их установить в транспортном средстве.


К акции «Сохрани самое дорогое – пристегните ребенка!» присоединились активисты из отряда ЮИД школы № 21. Вместе с полицейскими ребята призвали водителей быть внимательными в жилых зонах, соблюдать скоростной режим и помнить о детях, которые могут неожиданно появиться вблизи транспортного средства

За несколько часов проведения акции сотрудники ОГИБДД выявили четырех граждан, нарушивших правила перевозки детей. На нарушителей был наложен административный штраф в размере трех тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.


Орловское Информбюро
22 июля 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.