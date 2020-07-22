В Орле полицейские напомнили водителям о необходимости использования детских кресел

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В Орле полицейские напомнили водителям о необходимости использования детских креселВ рамках акции «Сохрани самое дорогое – пристегните ребенка!»
полицейские призвали водителей к бдительности, напомнили о необходимости использования детских удерживающих устройств и рассказали, как правильно их установить в транспортном средстве.
К акции «Сохрани самое дорогое – пристегните ребенка!» присоединились активисты из отряда ЮИД школы № 21. Вместе с полицейскими ребята призвали водителей быть внимательными в жилых зонах, соблюдать скоростной режим и помнить о детях, которые могут неожиданно появиться вблизи транспортного средства
За несколько часов проведения акции сотрудники ОГИБДД выявили четырех граждан, нарушивших правила перевозки детей. На нарушителей был наложен административный штраф в размере трех тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.
Орловское Информбюро
22 июля 2020 года