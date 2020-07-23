Молодые орловцы похитили инструмент из магазина

Орловские полицейские установили злоумышленников.

Сотрудник одной из торговых точек областного центра обратился в полицию и сообщил о пропаже с витрины углошлифовальной машины. На месте происшествия полицейские опросили возможных свидетелей, изучили записи с камеры видеонаблюдения, расположенной в магазине.

Было установлено, что хищение совершили двое молодых людей 1995 и 2000 годов рождения. Злоумышленники забрали с полки товар и в рюкзаке вынесли его из магазина. Похищенный инструмент они успели продать, за что выручили порядка 1700 рублей.



В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.