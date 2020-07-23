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Молодые орловцы похитили инструмент из магазина

Орловские полицейские установили злоумышленников.


Сотрудник одной из торговых точек областного центра обратился в полицию и сообщил о пропаже с витрины углошлифовальной машины. На месте происшествия полицейские опросили возможных свидетелей, изучили записи с камеры видеонаблюдения, расположенной в магазине. 
 
Было установлено, что хищение совершили двое молодых людей 1995 и 2000 годов рождения. Злоумышленники забрали с полки товар и в рюкзаке вынесли его из магазина. Похищенный инструмент они успели продать, за что выручили порядка 1700 рублей.
 
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
 
Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.



Орловское Информбюро
22 июля 2020 года
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