Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Вирус не сдается. Статистика Ковид-19 последних суток - в нашем выпуске.

- Преображается один из символов Ливен - сквер имени Поликарпова.

- Устная часть ЕГЭ по инязу продлится два дня. Какие языки в топе у орловских выпускников?

- Успенский храм Орла обрел новый купол. Реконструкция собора продолжается. Мы узнали, как он преобразится.

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Вести-Орёл

22 июля 2020 года



