В Ливнах реконструируют сквер имени Поликарпова

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В Ливнах реконструируют сквер имени ПоликарповаСумма контракта - около 11 миллионов рублей. Об этом сообщил глава города Сергей Трубицин.
Уже завершена укладка пешеходных дорожек, подготовлены инженерные сети под установку светильников, появился детский городок в виде самолета. А собственно летательный аппарат СУ-9, который в свое время упал, также преобразится. Облик постамента планируется изменить - его обложат керамогранитом. По мнению Трубицина, это придаст постаменту и строгость и долговечность.
Будет благоустроена и зеленая зона, где расположен бюст Николая Поликарпова. По плану все работы должны завершиться до 1 сентября этого года.
При содействии ТК ПРИНТ-ТВ
22 июля 2020 года