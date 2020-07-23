В Ливнах реконструируют сквер имени Поликарпова

Сумма контракта - около 11 миллионов рублей. Об этом сообщил глава города Сергей Трубицин.

Уже завершена укладка пешеходных дорожек, подготовлены инженерные сети под установку светильников, появился детский городок в виде самолета. А собственно летательный аппарат СУ-9, который в свое время упал, также преобразится. Облик постамента планируется изменить - его обложат керамогранитом. По мнению Трубицина, это придаст постаменту и строгость и долговечность.



Будет благоустроена и зеленая зона, где расположен бюст Николая Поликарпова. По плану все работы должны завершиться до 1 сентября этого года.