Застройщики больше не могут напрямую использовать деньги граждан при строительстве Средства дольщиков, вложенные в приобретение жилья, хранятся на специальных счетах – эскроу. По данным на 1 июля в Орловской области открыто 872 таких счета.





Доступ к этим деньгам застройщик получает только после сдачи объекта. Финансирование же строительства он осуществляет за счет кредитов или собственных средств. Такая система действует уже год и, по информации Орловского отделения Банка России, количество открытых счетов эскроу в Орловской области стремительно растет: за первое полугодие 2020 года цифра увеличилась в 4,6 раз. Во столько же выросла и сумма зачисленных на них средств, на начало июля она превысила 1,7 млрд рублей. Как пояснили в Орловском отделении Банка Росси, в случае банкротства строительной компании дольщикам вернут вложенные ими деньги в полном объёме. Кроме того, на случай отзыва лицензии у банка, средства покупателя на счетах эскроу застрахованы до 10 млн рублей, сообщает информационный портал Орловской области





Орловское Информбюро

22 июля 2020 года



