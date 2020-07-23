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За полгода в Орловской области зарегистрировано 703 случая мошенничества

В основном мошенники прибегают к дистанционным способам обмана. Об этом говорили на пресс-конференции, которая состоялась в региональном УМВД.


Как сообщил начальник отдела Управления уголовного розыска УМВД полковник полиции Роман Сезонов, за первое полугодие 2020 года зарегистрировано 254 так называемых телефонных случая мошенничества и 258 - с использованием сети Интернет. Зачастую мошенники представляются по телефону сотрудниками служб безопасности различных банков. В сети Интернет распространены мошеннические схемы продажи различных товаров либо предоставления услуг. Используются и сайты-двойники.
 
Чтобы не стать жертвой кибер-мошенников, полицейские рекомендуют гражданам соблюдать меры предосторожности. Так, следует быть внимательнее при виде объявлений о продаже товаров по очень низкой цене. Ценные вещи никогда не будут продавать в 2-3 раза ниже рыночной стоимости. Также рекомендуется пользоваться только проверенными интернет-ресурсами, внимательно читать отзывы, комментарии и рекомендации, обращая внимание на время их размещения. Совершать покупки рекомендуется в интернет-магазинах с оплатой после доставки товара. Кроме этого, не рекомендуется переходить по незнакомым ссылкам от незнакомых людей, не загружать пришедшие от них фото и другие файлы. Нередко таким способом злоумышленники маскируют программы-роботы. Преступники используют вредоносную программу, которая как вирус устанавливается на телефон при получении SMS или ММС-сообщений. Впоследствии такая программа может скопировать Ваши персональные данные.
 
Целью злоумышленников, которые звонят под видом работников службы безопасности банков, является получение персональных данных, пин-кодов и паролей для входа в личный кабинет. Следует помнить, что никогда не стоит совершать никаких операций по инструкциям звонящего. Нужно помнить, что работник банка никогда не попросит у вас секретные данные от карты или интернет-банка, а также не потребует перевести деньги на резервный счет. В этом случае необходимо сразу закончить разговор и перезвонить в банк по официальному номеру телефону, указанному на обратной стороне Вашей карты, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.



Орловское Информбюро
22 июля 2020 года
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