В Троснянском районе водитель врезался в дерево и погиб

Сообщение об аварии поступило в полицию около двух часов дня.

ДТП произошло в районе 49 км автодороги Змиевка – Глазуновка -Тросна. Предварительно установлено, что 64-летний водитель автомобиля ВАЗ-21214 следовал по автодороге и допустил съезд в кювет с последующим наездом на дерево. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, водитель транспортного средства скончался.

На месте аварии работали сотрудники ОМВД России по Троснянскому району. Выясняются все обстоятельства произошедшего.