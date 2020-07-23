В школы и вузы вернется воспитание

Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон «Об образовании в РФ» по вопросам воспитания учащихся. Эти поправки внес президент РФ Владимир Путин.

В новом законе предлагается определить воспитание как «деятельность, направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения».

К воспитанию также относится «формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа РФ, к природе…».