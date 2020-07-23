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Крепкий алкоголь вырастет в цене

Поднять цены предложил Минфин.


Минфин предложил скорректировать минимальные цены на крепкий алкоголь. С 2021 года цены на водку, коньяк, бренди повысятся на 3-9 рубля за бутылку 0,5 литра. 
 
Как пишет «Российская газета», индексация связана с повышением ставок акцизов на алкоголь с содержанием этилового спирта свыше 9 процентов, а также инфляцией.
 
Так, ставки акцизов на алкоголь свыше 9 оборотов с 2021 года будут повышены с 544 до 566 рублей (около 4 процентов) за литр безводного этилового спирта. А инфляция, согласно прогнозу Минэкономразвития, в 2020 году составит 4 процента, говорится в пояснительной записке к проекту приказа Минфина.
 
Таким образом, отпускная цена за бутылку водки (0,5 литра) крепостью 40 градусов у завода-производителя (с акцизом и НДС) составит 200,11 рубля, у оптовиков она будет стоить 206,29 рубля, а в рознице - 238,43 рубля. В 2020 году минимальная цена бутылки водки составляла 230 рублей.
 
Минимальная цена на бутылку коньяка (0,5 литра) с завода-производителя должна составить 352 рубля, оптом коньяк обойдется в 370 рублей, в розницу - 446 рублей (в 2020 году - 443 рубля). Бренди у производителя будет стоить 256 рублей за бутылку 0,5 литра, у оптовиков - 269 рублей, в магазинах - 324 рубля (в этом году - 315 рублей). При этом из-за более низкого спроса на коньяк и бренди торговые надбавки будут ниже, чем на водку, поясняется в документе Минфина.



Орловское Информбюро
23 июля 2020 года
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