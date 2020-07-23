В Орле прибавится топиарных фигур

Сейчас в Орле установлены «Кораблик» и «Орден Отечественной войны».

По информации специалистов МУП «Зеленстрой», в преддверии Дня города Орла добавятся еще 11. Речь идёт о шести «Дельфинах», четырёх «Улитках» и одной «Гармони».

Обогатятся и цветочные клумбы общественных территорий. Сотрудники МУП «Зеленстрой» уже высадили 16 тысяч растений. Всего ко дню празднования 77-й годовщины освобождения Орла от фашистских захватчиков и 454-й годовщины основания планируется высадить 35 тысяч цветов, сообщает сайт городской администрации.