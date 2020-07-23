В Орле собираются демонтировать гаражи на улице Рельсовой Об этом сообщает территориальное управление по Железнодорожному району.





Собственникам самовольно размещённых гаражей на ул. Рельсовой в районе дома №16 предлагается добровольно их демонтировать до 1 августа 2020 года. В противном случае демонтаж произведёт подрядная организация в присутствии представителей полиции. Имущество будет описано и передано на хранение на МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла» до востребования в течение 30 дней, сообщает сайт городской администрации.





Орловское Информбюро

23 июля 2020 года



