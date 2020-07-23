Орловская область получила 73,4 млн рублей на поддержку сельского хозяйства Средства были выделены федеральным центром на увеличение производства масличных культур.





Субсидия предоставлена на собственную переработку соевых бобов и семян рапса, сообщает информационный портал Орловской области Соглашение о предоставлении субсидии региональной казне из федерального центра было заключено между Правительством Орловской области и Министерством сельского хозяйства РФ 10 июля этого года. Документ подписан в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».





Орловское Информбюро

22 июля 2020 года



