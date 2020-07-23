Среди орловских выпускников стало в два раза больше стобалльников 56 одиннадцатиклассников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов. Результаты стали известны сегодня.





Блестящий результат у выпускников Орла, Мценска, Ливен. Не отставали от них и учащиеся из других районов области. При этом доля отличных работ - от 80 до 99 баллов - составила 41 процент. Минимальный порог не преодолели два выпускника.





Надежда Невматулина

22 июля 2020 года



