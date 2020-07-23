В Орле 10 водителей поплатились за проезд по маршрутной полосе

Недавно на Кромском шоссе напротив торгового комплекса были внесены изменения в организацию дорожного движения. Это сделано в целях предупреждения ДТП и обеспечения безопасности дорожного движения.

Новая полоса предназначена только для маршрутного транспорта. Спецполоса сопровождается дорожными знаками, на которых указаны границы проезжей части, куда обычным автомобилям въезд запрещен. Также нанесена соответствующая горизонтальная разметка. Поэтому водителям теперь стоит внимательнее проезжать этот участок дороги. К сегодняшнему дню уже 10 водителей поплатились за проезд по маршрутной полосе.

Если обычный водитель допускает выезд на полосу для маршрутного транспорта, то он совершает административное нарушение, за которое предусмотрен штраф в размере полторы тысячи рублей.