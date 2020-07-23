В Орле пытались похитить именные таблички с Александровского моста

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В Орле пытались похитить именные таблички с Александровского мостаИз 12 табличек осталось 7. Нанесенный ущерб в управлении коммунального хозяйства оценили в пределах 40 тысяч рублей.
Как сообщили в УМВД России по Орловской области, злоумышленника задержали сотрудники патрульно-постовой службы. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливается все обстоятельства произошедшего.
Кстати, это не первая попытка похищения бронзовых табличек - в 2016 году плитку также пытались украсть, но тогда ее вернули на привычное место.
Анна Вайсергисер
22 июля 2020 года