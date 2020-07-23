В Орле пытались похитить именные таблички с Александровского моста

Из 12 табличек осталось 7. Нанесенный ущерб в управлении коммунального хозяйства оценили в пределах 40 тысяч рублей.

Как сообщили в УМВД России по Орловской области, злоумышленника задержали сотрудники патрульно-постовой службы. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливается все обстоятельства произошедшего.

Кстати, это не первая попытка похищения бронзовых табличек - в 2016 году плитку также пытались украсть, но тогда ее вернули на привычное место.