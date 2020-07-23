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Орловская полиция призывает родителей усилить контроль над детьми

Данные меры необходимы для недопущения совершения преступлений и правонарушений как самими несовершеннолетними, так и в их отношении.


Полицейские обращают особое внимание на недопустимость нахождения несовершеннолетних на улицах и в других общественных местах в ночное время без сопровождения родителей или иных законных представителей. С 22:00 до 06:00 ребенок должен быть дома.
 
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, в июле родителей одного подростка уже наказали за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего – подросток в ночное время находился без сопровождения законных представителей в одном из общественных заведений Советского района. 
 
Штраф по указанной норме закона составит от ста до пятисот рублей. За повторное правонарушение Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав правомочна поставить родителей на профилактический учет, в том числе в органах внутренних дел.
 
Составили протокол и на сотрудника заведения, где находился подросток. Материал направили в административную комиссию для рассмотрения. 
 
Сотрудники полиции обращают внимание, что данное нарушение влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - в размере от трех тысяч до восьми тысяч рублей; на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.
 
Соблюдение всех правил позволит значительно снизить риск совершения преступлений и правонарушений в отношении несовершеннолетних, напоминают в полиции.



Орловское Информбюро
22 июля 2020 года
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