Орловская полиция призывает родителей усилить контроль над детьми

Данные меры необходимы для недопущения совершения преступлений и правонарушений как самими несовершеннолетними, так и в их отношении.

Полицейские обращают особое внимание на недопустимость нахождения несовершеннолетних на улицах и в других общественных местах в ночное время без сопровождения родителей или иных законных представителей. С 22:00 до 06:00 ребенок должен быть дома.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, в июле родителей одного подростка уже наказали за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего – подросток в ночное время находился без сопровождения законных представителей в одном из общественных заведений Советского района.

Штраф по указанной норме закона составит от ста до пятисот рублей. За повторное правонарушение Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав правомочна поставить родителей на профилактический учет, в том числе в органах внутренних дел.

Составили протокол и на сотрудника заведения, где находился подросток. Материал направили в административную комиссию для рассмотрения.

Сотрудники полиции обращают внимание, что данное нарушение влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - в размере от трех тысяч до восьми тысяч рублей; на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

Соблюдение всех правил позволит значительно снизить риск совершения преступлений и правонарушений в отношении несовершеннолетних, напоминают в полиции.