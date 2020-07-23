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Власти Орла пообещали отремонтировать пешеходные мосты в этом году

В редакцию ГТРК «Орел» обратились жители Железнодорожного района города с жалобой на разрушенную переправу через Оку.


Пешеходный мост связывает два района - Железнодорожный и Советский. Как утверждают жители, со дня сдачи в эксплуатацию мост ни разу не ремонтировался. Хотя жители просили об этом администрацию города неоднократно.
 
Плачевное состояние пешеходной переправы видно невооруженным глазом. От асфальта остались жалкие островки, ржавчина - по всей несущей конструкции. Ходить по нему просто опасно. Но и без него никак - люди ходят на работу, водят детей в школы и в спортивные секции.
 
Как сообщил первый заместитель руководителя УКХ г. Орла Артём Москвичеков, уже заключен контракт на ремонт трех пешеходных мостов. Согласно контракту будет сделано ограждение, пешеходная часть, ступеньки. И сделано это будет, как заверил чиновник, уже в этом году, а точнее до 1 октября. 
 
Но у жителей этого района еще одна проблема. Добраться до пешеходного моста тоже не просто. Асфальт разбит, тротуар разрушен и зарос травой. Городские власти пообещали в ближайшее время выехать на место и увидеть все своими глазами.



Оксана Гранн
22 июля 2020 года
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