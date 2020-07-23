Владислав Малкин в режиме видеосвязи провел личный прием граждан - участников долевого строительства

Рассмотрение обращений, поступивших на личном приеме, поставлено прокурором области на контроль.

Сегодня новый прокурор Орловской области пообщался с дольщиками, которые считают себя обманутыми. Сейчас в единый реестр «проблемных» объектов включены 11 многоквартирных домов. Сроки сдачи еще восьми домов неоднократно переносились. И 1100 орловцев - это участники долевого строительства.

На личный прием к прокурору области обратились 20 человек, являющихся участниками долевого строительства 10 объектов, строительство которых не окончено.







По результатам приема заявителям прокурором области даны разъяснения действующего законодательства, приняты письменные обращения, по которым глава регионального ведомства дал поручения о проведении проверок.