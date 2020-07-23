В орловском парке «Дворянское гнездо» прошел внеплановый субботник

Чтобы очистить береговую линию реки, вице-спикер облсовета Михаил Вдовин облачился в костюм химзащиты.

Уборку провели в обустроенном месте отдыха – там, где располагаются лежаки и скамейки. Волонтеры под руководством вице-спикера облсовета Михаила Вдовина провели выпиловку аварийных деревьев, убрали мусор и скосили траву.



Значительная часть работ была проведена непосредственно в воде. Здесь с энтузиазмом работы выполнял сам Вдовин, облачившись в костюм химзащиты – только так можно было избавить акваторию от зарослей и упавших в воду веток.



Активисты готовы регулярно выходить на субботники, чтобы город был чистым. Но они будут рады, если орловцы перестанут мусорить.