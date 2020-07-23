В орловском парке «Дворянское гнездо» прошел внеплановый субботник

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В орловском парке «Дворянское гнездо» прошел внеплановый субботникЧтобы очистить береговую линию реки, вице-спикер облсовета Михаил Вдовин облачился в костюм химзащиты.
Уборку провели в обустроенном месте отдыха – там, где располагаются лежаки и скамейки. Волонтеры под руководством вице-спикера облсовета Михаила Вдовина провели выпиловку аварийных деревьев, убрали мусор и скосили траву.
Значительная часть работ была проведена непосредственно в воде. Здесь с энтузиазмом работы выполнял сам Вдовин, облачившись в костюм химзащиты – только так можно было избавить акваторию от зарослей и упавших в воду веток.
Активисты готовы регулярно выходить на субботники, чтобы город был чистым. Но они будут рады, если орловцы перестанут мусорить.
Мария Семак
23 июля 2020 года