В Орле мотоциклист вылетел на встречную полосу Сегодня, около 16:45, в районе дома номер три на улице Семинарская произошла авария.





Мотоциклист не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем, следовавшим во встречном направлении.

Как сообщили сотрудники ДПС, молодой человек 1991 года рождения недавно приобрел мотоцикл.





Всеволод Трифонов

22 июля 2020 года



