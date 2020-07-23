В центре Мценска насмерть разбился мотоциклист ДТП произошло 23 июля в полночь.





35-летний водитель, управляя мотоциклом Honda двигался по ул. Мира в сторону ул. А. Рева. В районе д. 6 «А» не справился с управлением, врезался в бордюрное ограждение с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи. 40-летний пассажир получил телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение.

Вчера, около 16:45, в районе дома номер три на улице Семинарская в Орле произошла авария.

Вчера, около 16:45, в районе дома номер три на улице Семинарская в Орле произошла авария. Мотоциклист не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем, следовавшим во встречном направлении. За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 13 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили травмы, 2 погибли.





Орловское Информбюро

23 июля 2020 года



