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Правила речного движения: орловские судовладельцы сдавали экзамен

Чтобы пуститься в плаванье, нужно зарегистрировать судно и получить удостоверение на право управления.


Река - та же дорога! Чтобы двигаться по ней, нужно знать правила поведения. И прежде чем сесть за руль моторной лодки или гидроцикла, нужно пройти обучение и сдать экзамены.
 
Аттестационный экзамен состоит из двух частей. В теоретической части - 10 вопросов. У соискателей есть право на две ошибки. Только сдав теорию, можно приступить к практике. 
 
Александр Тиняков, старший государственный инспектор ГИМС: «Судовладелец, прошедший теоретический экзамен удачно, направляется на практическое вождение маломерного судна: мотолодки, если он открывает категорию «Мотолодка», либо гидроцикла, если открывает категорию «Гидроцикл». После успешной сдачи теоретического экзамена судоводителю выдается удостоверение на право управления маломерным судном».
 
Умение маневрировать, причаливать и отчаливать, подходить к терпящему бедствие на воде и оказывать медпомощь соискатели продемонстрировали на отлично. 
 
Если у маломерного судна больше 10 лошадиных сил, его придется зарегистрировать. За вождение без прав и регистрации положен штраф от 10 до 20 тысяч рублей.



Анна Вайсергисер
23 июля 2020 года
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