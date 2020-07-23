Правила речного движения: орловские судовладельцы сдавали экзамен

Чтобы пуститься в плаванье, нужно зарегистрировать судно и получить удостоверение на право управления.

Река - та же дорога! Чтобы двигаться по ней, нужно знать правила поведения. И прежде чем сесть за руль моторной лодки или гидроцикла, нужно пройти обучение и сдать экзамены.

Аттестационный экзамен состоит из двух частей. В теоретической части - 10 вопросов. У соискателей есть право на две ошибки. Только сдав теорию, можно приступить к практике.

Александр Тиняков, старший государственный инспектор ГИМС: «Судовладелец, прошедший теоретический экзамен удачно, направляется на практическое вождение маломерного судна: мотолодки, если он открывает категорию «Мотолодка», либо гидроцикла, если открывает категорию «Гидроцикл». После успешной сдачи теоретического экзамена судоводителю выдается удостоверение на право управления маломерным судном».

Умение маневрировать, причаливать и отчаливать, подходить к терпящему бедствие на воде и оказывать медпомощь соискатели продемонстрировали на отлично.

Если у маломерного судна больше 10 лошадиных сил, его придется зарегистрировать. За вождение без прав и регистрации положен штраф от 10 до 20 тысяч рублей.