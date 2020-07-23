На пляжах Орла – желтые флаги Орловцев на пляжах в этом сезоне больше чем в прошлые годы. Также прибавилось и судовладельцев. В связи с этим в региональном управлении МЧС принято решение усилить патрулирование акватории. На вопросы нашего корреспондента отметила врио начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Орловской области Елена Переверзева.





Когда можно купаться в водоеме, а когда нет?

- Сейчас на Оке купание разрешено. То есть вода, по данным Роспотребнадзора, соответствует предъявляемым к ней требованиям. Если на пляже висит черный флаг, то купаться запрещено. Если желтый - разрешено. Как на пляжах ведется профилактическая работа с отдыхающими?

- На оборудованных пляжах работают спасатели. На городском пляже и на озере Светлая Жизнь дежурят спасатели областного учреждения. Они каждый день несут службу, каждый день проводят профилактическую работу, и смотрят за детьми, которые приходят на пляж - дети часто приходят без сопровождения взрослых. Проводится также ежедневное патрулирование совместно с полицией, в рамках которых проводятся индивидуальные беседы, раздаются памятки, листовки, разъясняются всевозможные требования. Как пандемия повлияла на сезон?

- Купальный сезон в Орле начался намного позже, чем обычно. Он официально открылся 20 июня. Но люди купались, несмотря на то, что пляжи были закрыты. Соответственно мы в усиленном режиме проводили профилактическую работу. Были ли уже происшествия на воде? И какова статистика?

- В этом году уже зарегистрировано 8 происшествий на водоемах. Из них - оно спасение. Был - В этом году уже зарегистрировано 8 происшествий на водоемах. Из них - оно спасение. Был спасен ребенок 2013 года рождения - на городском пляже. То что на пляже дежурили спасатели, это и спасло жизнь ребенку. Поэтому мы всегда говорим людям, чтобы они купались в оборудованных местах. Во-первых, это проверенное дно. Перед каждым освидетельствованием водолазы проверяют его и выдают акт освидетельствования. Инспекторы ГИМС проверяют наличие спасательных средств, спасательных постов, наличие связи с правоохранительными, с медицинскими органами. Что нужно сделать в первую очередь, чтобы пуститься в плаванье на собственном судне? - Во-первых, нужно зарегистрировать судно в Государственной инспекции по маломерным судам. Во-вторых, получить удостоверение на право управления, а для этого нужно сдать аттестационный экзамен





Всеволод Трифонов

23 июля 2020 года



