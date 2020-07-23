В Орловской области - 22 новых случая коронавирусной инфекции Всего с начала наблюдений зарегистрировано 5425 случаев заболевания COVID-19.





По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Орловской области по состоянию на 23 июля выявлено 22 новых случая заражения COVID-19.



Число больных в настоящее время – 1290. Выздоровели – 4055. Умерло – 80 человек.







Орловское Информбюро

23 июля 2020 года



