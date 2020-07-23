Орловский пенсионер попался в сети мошенников

Он стал жертвой сайта-двойника.

61-летний житель Советского района обратился в полицию и рассказал следующее: он вошел в личный кабинет онлайн-банка со своего компьютера, после того, как он ввел все необходимые данные, с его банковской карты были списаны все его средства – порядка 35 тысяч рублей.

Как установили позднее, мужчина пытался войти не на официальный сайт банковской организации, а на так называемый сайт-двойник, по стилю и доменному имени схожий с подлинным web-сайтом.

Полицией возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Чтобы не стать жертвой злоумышленников, полицейские рекомендуют граждан проявлять бдительность и осторожность. В первую очередь, следует обращать внимание на доменный адрес web-сайта. Создавая сайты-ловушки, мошенники зачастую используют лишние точки, удвоение согласных, дефисы. Обязательно проверяйте добуквенное совпадение в адресной строке браузера. Лучше всего набрать адрес известного Вам сайта вручную.

Наличие дефектов верстки (сдвинутые блоки, картинки, наползающий друг на друга текст, неправильный логотип организации и т. д.) и ошибок также должны насторожить посетителя. Если у Вас появилась хотя бы малейшая доля сомнения – уходите с сайта.

Не предпринимайте поспешных решений. Посоветуйтесь сначала с родственниками, знакомыми, которым доверяете, или с сотрудниками полиции по круглосуточным номерам Дежурной части – «02» или «102» и телефону доверия УМВД – 41-38-56.