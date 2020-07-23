Орловчанка воспользовалась телефоном родственницы и перевела ее деньги себе на счет

Сумма ущерба, причиненного потерпевшей, составила свыше 13 тысяч рублей.

В конце июня в мценский отдел полиции с заявлением обратилась 29-летняя местная жительница. Она рассказала, что с ее электронного счета произошло списание денежных средств в сумме 13500 рублей.

Следователи полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета».

Полицейские установили подозреваемую. Ею оказалась 29-летняя ранее судимая амчанка. Оперативники установили, что злоумышленница попросила у своей родственницы телефон для совершения звонка и через некоторое время перевела денежные средства через мобильное приложение на свою банковскую карту.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ведется следствие.