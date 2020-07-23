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Орловчанка воспользовалась телефоном родственницы и перевела ее деньги себе на счет

Сумма ущерба, причиненного потерпевшей, составила свыше 13 тысяч рублей.


В конце июня в мценский отдел полиции с заявлением обратилась 29-летняя местная жительница. Она рассказала, что с ее электронного счета произошло списание денежных средств в сумме 13500 рублей.
 
Следователи полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета».
 
Полицейские установили подозреваемую. Ею оказалась 29-летняя ранее судимая амчанка. Оперативники установили, что злоумышленница попросила у своей родственницы телефон для совершения звонка и через некоторое время перевела денежные средства через мобильное приложение на свою банковскую карту.
 
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ведется следствие.



Орловское Информбюро
23 июля 2020 года
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