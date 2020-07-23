Карта распространения COVID-19 в Орловской области Сегодня в регионе 22 новых случая коронавирусной инфекции.





По информации федерального оперативного штаба на 23 июля в Орловской области зарегистрированы 5425 случаев заболевания коронавирусом Общее число больных в регионе составило 1290 человек, выздоровели 4055 человек. 80 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.

В настоящее время COVID-19 подтвержден у 2628 жителей Орла,

- 621 – в Орловском районе,

- 569 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе,

- 167 – в Ливнах,

- 128 – в Болховском районе,

- 118 – в Дмитровском районе,

- 114 – в Урицком районе,

- 100 – в Новодеревеньковском районе,

- 92 – в Хотынецком районе,

- 80 – в Новосильском районе,

- по 75 – в Свердловском и Ливенском районах,

- 72 – в Верховском районе,

- 71 – в Кромском районе,

- 61 − в Покровском районе,

- 60 – в Шаблыкинском районе,

- 58 – в Знаменском районе,

- 55 – в Малоархангельском районе,

- 53 – в Глазуновском районе,

- 47 − в Должанском районе,

- 40 – в Залегощенском районе,

- 39 – в Колпнянском районе,

- 37 – в Троснянском районе,

- 26 – в Сосковском районе,

- 21 – в Корсаковском районе,

- 18 – в Краснозоренском районе. Все заболевшие находятся под наблюдением управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального департамента здравоохранения, сообщает информационный портал Орловской области





Орловское Информбюро

23 июля 2020 года



