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Орловец забил отца до смерти

За это преступление он проведет в колонии строгого режима 9 лет.


Преступление произошло в Ливнах в июле прошлого года. Как сообщает пресс-служба Орловского областного суда, трагедия произошла вечером в доме осужденного. Он распивал спиртное вместе с сожительницей и своим отцом. В какой-то момент между родственниками  произошел словесный конфликт, в результате которого сын ударил сидевшего за столом отца кулаком в лицо. Отец после случившегося ушел в свою квартиру, которая располагалась по соседству. Но через некоторое время сын пришел в квартиру отца и «умышленно с силой, пользуясь своим физическим превосходством, нанес кулаками сидящему в кресле» родителю несколько ударов в голову, в область грудной клетки и в живот. В результате у потерпевшего были сломаны ребра, поврежден живот, а закрытая черепно-мозговая травма оказалась смертельной. Через несколько дней мужчина умер.
 
В судебном заседании обвиняемый частично признал свою вину.
 
Суд признал ливенца виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ) и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
 
Приговор был обжалован в апелляции. Адвокат поставил вопрос об отмене приговора и оправдании осужденного в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, полагая, что нанесенные потерпевшему удары не могли повлечь его смерть; а погибший мог быть подвергнут избиению после инкриминируемых событий при невыясненных обстоятельствах.
 
Однако судебной коллегией по уголовным делам Орловского областного суда приговор был оставлен без изменения.



Орловское Информбюро
23 июля 2020 года
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