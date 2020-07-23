четверг 23.07.2020 18:18:00 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

В августе орловских пенсионеров ждет перерасчет пенсии

Перерасчет коснется как получателей страховой пенсии, так и накопительной. Пенсионный фонд Российской Федерации произведет перерасчет в беззаявительном порядке, без подачи заявлений.


Перерасчет страховой пенсии ждет работавших в прошлом году пенсионеров. Такое право есть у получателей данного вида пенсии по старости и по инвалидности, за которых работодатели в 2019 году уплатили страховые взносы.
 
В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда их размеры увеличиваются на определенный процент, прибавка от перерасчета носит сугубо индивидуальный характер. Размер ее зависит от уровня заработной платы пенсионера, которую он получал в предыдущем году, то есть − от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных коэффициентов.
 
Отметим, что ежегодно страховые пенсии могут увеличиваться максимально на 3 пенсионных коэффициента в денежном эквиваленте, согласно федеральному законодательству.
 
Накопительная пенсия также увеличится с 1 августа 2020 года. Ее размер будет пересчитан в сторону увеличения на 9,13%.
 
Всего с 1 августа размер пенсий изменится у 210184 жителей Орловской области, сообщает информационный портал Орловской области.



Орловское Информбюро
23 июля 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.