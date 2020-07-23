В августе орловских пенсионеров ждет перерасчет пенсии

Перерасчет коснется как получателей страховой пенсии, так и накопительной. Пенсионный фонд Российской Федерации произведет перерасчет в беззаявительном порядке, без подачи заявлений.

Перерасчет страховой пенсии ждет работавших в прошлом году пенсионеров. Такое право есть у получателей данного вида пенсии по старости и по инвалидности, за которых работодатели в 2019 году уплатили страховые взносы.

В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда их размеры увеличиваются на определенный процент, прибавка от перерасчета носит сугубо индивидуальный характер. Размер ее зависит от уровня заработной платы пенсионера, которую он получал в предыдущем году, то есть − от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных коэффициентов.

Отметим, что ежегодно страховые пенсии могут увеличиваться максимально на 3 пенсионных коэффициента в денежном эквиваленте, согласно федеральному законодательству.

Накопительная пенсия также увеличится с 1 августа 2020 года. Ее размер будет пересчитан в сторону увеличения на 9,13%.