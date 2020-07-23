Всего два орловца в этом году сдавали экзамен по китайскому языку Одна из них - Юлия Грибакина.





Сегодня завершился второй этап государственного экзамена по иностранному языку. В этом году 373 человека в Орловской области решились сдать этот сложный предмет. И всего двое решили в этом году попробовать свои силы в китайском языке. Одна из них - Юлия Грибакина. В разговоре с нашим корреспондентом девушка призналась, что изучала язык в течение четырех лет и в этом году решила проверить, каких успехов она добилась. Юлия в странах Азии пока не была, но надеется туда отправиться, чтобы практиковать китайский. Кстати, те, кто на экзамене сдавал китайский язык устно, выполняли три задания, тогда как тем, кто сдавал английский, немецкий и французский, пришлось выполнить четыре. За выполнение экзаменационной работы можно получить до 20 баллов. 24 июля - завершающий день основного периода проведения ЕГЭ. Орловские выпускники будут сдавать химию. Состоялись первые апелляции - по литературе, географии и информатике. 17 ребят остались недовольны своими результатами. Кстати, проводились апелляции в режиме видеоконференции. Используемый формат общения экспертов и апеллянтов позволил в неформальной обстановке участникам ЕГЭ получить полноценный комментарий к выполненным заданиям. Следующее рассмотрение апелляций в дистанционной форме по русскому языку состоится 27 июля 2020 года.





Всеволод Трифонов

23 июля 2020 года



