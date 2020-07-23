Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».

- В Орловской области за сутки выявлено 22 новых пациента - COVID-статистика в нашем эфире.





- Сегодня орловцы сдавали ЕГЭ по китайскому языку. Расскажем, почему выбрали именно этот предмет?





- Почему спасение утопающих - дело рук их сами? И почему орловцы продолжают купаться в необорудованных местах? Комментарии спасателей - в нашем эфире.





- Сгорел за 12 минут. Пожар в деревне Овсянниково произошел 15 июня. Как помочь семье погорельцев?