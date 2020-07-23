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Погорельцы из Орловского района просят о помощи

За 12 минут они лишились всего, что наживали десятилетиями. Полыхнуло сильно, сгорело мгновенно. Жители одного из частных домов в селе Овсянниково остались буквально в чем были, без денег и документов.


Пожар произошел 15 июня. Пожарные приехали быстро, но спасать было уже нечего. У семьи не осталось ни жилья, ни денег, ни вещей, ни документов. Соседи помогли чем могли. Незначительную материальную помощь оказала сельская администрация. Но это капля в море. Обратились в Орловский облсовет. Депутаты не отказали - помогли с мебелью. Но главный вопрос по-прежнему остается открытым - где жить? Временно семью Тимошенко приютил сосед. 
 
Тимошенко мечтают восстановить свой дом. На восстановление нужны деньги. Надежда на льготную ипотеку. Но на первый взнос тоже нужны средства. А пока пытаются своими силами восстановить крошечную пристройку - изначально в ней планировалось разместить летнюю кухню. 
 
Депутатский корпус Орловского облсовета со своей стороны делает все возможное, но этого не достаточно.
 
Владимир Пукаев, депутат Орловского облсовета: «Хотелось бы официально обратиться к жителям Орловской области, представителям промышленных предприятий, бизнеса с просьбой оказать помощь погорельцам - чтобы семья к зиме достроила дом».
 
Всю информацию о том, как помочь этой семье, можно найти в соцсетях и на официальном сайте Орловского городского отделения «Красного Креста». Если это денежный перевод, то в его назначении необходимо указать «Для семьи Тимошенко». 
 
Пострадавшие верят, что мир не без добрых людей, и что с их помощью им удастся собрать нужную сумму, взять ипотеку и восстановить дом.



Оксана Гранн
23 июля 2020 года
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