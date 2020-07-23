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45 пациентов Орловской областной психбольницы больны коронавирусной инфекцией

У одного из них выявлена пневмония. Об этом сегодня сообщил руководитель департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин.


Сегодня состоялся традиционный брифинг главы облздрава. Один из вопросов, заданных журналистами местных СМИ, касался ковид-ситуации в Орловской психиатрической больнице. 
 
Иван Залогин: «На сегодняшний день зарегистрировано 45 случаев у пациентов. Все они переведены в профильные стационары. То есть, ни одного человека с подтвержденной ковид-инфекцией не находится в психбольнице – все они переводятся в наши ковидные подразделения. У одного из них выявлена пневмония. У 44 человек заболевание протекает либо в легкой, либо в бессимптомной форме.
 
И у 20 медицинских работников также подтверждена новая коронавирусная инфекция.
 
Кроме этого, по состоянию на сегодняшний день было обследовано 436 пациентов и 172 медицинских работника. В учреждении введены ограничительные мероприятия и совместно с Роспотребнадзором все необходимые меры принимаются. 
 
В прессе писали о колоссальной вспышке. Да, есть заболевшие. Да, к сожалению, ситуация произошла. В настоящее время все необходимые меры предпринимаются. Ситуация ежедневно отслеживается. Учитывая специфику пациентов, в тех медицинских организациях, где находятся заболевшие коронавирусной инфекцией, введены специализированные психиатрические посты, и пациенты получают свою профильную терапию, а также специализированное лечение ковида».
 
5 июля 2020 года в Орловской областной психиатрической больнице были зарегистрированы первые заболевшие новой коронавирусной инфекцией. Всего было выявлено пять человек - три человека из персонала и два пациента. 
 
По словам Залогина, были предприняты все необходимые меры с целью предупреждения распространения заболевания. Заболевшие пациенты были переведены в специализированные инфекционные отделения, определен персонал отделения, контактировавший с заболевшими, – в соответствии с требованиями Роспотребнадзора они были отстранены от работы на 14 дней, находились в самоизоляции на дому. Также был определен круг лиц из числа пациентов, находившихся в контакте с заболевшими, и было организовано лабораторное обследование на новую коронавирусную инфекцию как персонала, так и пациентов отделений, которые находились в контакте с заболевшими. Кроме этого была проведена заключительная дезинфекция всех помещений.
 
Как сообщил глава регионального департамента здравоохранения, первые выявленные заболевшие COVID-19 уже выздоровели.
 
Иван Залогин: «Могу сказать, что первые заразившиеся пациенты, с двумя подтвержденными отрицательными лабораторными тестами, вернулись в психиатрическую больницу». 



Орловское Информбюро
23 июля 2020 года
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