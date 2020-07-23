Иван Залогин: количество учащихся в школьных классах останется прежним Сегодня состоялся онлайн-брифинг главы департамента здравоохранения Ивана Залогина.





Один из вопросов касался организации учебного процесса в новом году. Предполагалось, что количество учащихся в классе не будет превышать 15 человек. Иван Залогин опроверг эту информацию.





Орловское Информбюро

23 июля 2020 года



