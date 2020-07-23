Похититель бронзовых табличек собирался их сдать как металлолом 21 июля на Ленинском мосту был замечен гражданин, извлекающий из тротуара бронзовые именные таблички. Об этом свидетели происшествия сообщили в полицию. Гражданин, совершивший противоправное деяние, был задержан с поличным сотрудниками патрульно-постовой службы.





Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, вечером 21 июля в полицию поступило сообщение от граждан о подозрительном поведении гражданина на Ленинском мосту. На место были незамедлительно направлены сотрудники полиции. Полицейские увидели мужчину, который при помощи металлического профиля извлекал из тротуара моста бронзовые таблички . Стражи правопорядка задержали данного гражданина с поличным и доставили в УМВД России по г. Орлу для установления всех обстоятельств произошедшего. В беседе с полицейскими житель Свердловского района 1988 года рождения пояснил, что похитил данные таблички для того, чтобы в последующем сдать их на металлолом с целью личного обогащения. Предварительно установлено, что сумма ущерба, причиненного муниципальному учреждению, составила порядка 38 тысяч рублей. В настоящее время похищенное имущество изъято, назначено проведение товароведческой экспертизы.



Напомним,

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Ведется предварительное расследование.Напомним, бронзовые именные таблички размером 20 на 20 сантиметров были установлены на тротуаре моста в благодарность тем, кто оказал помощь при его ремонте. Также сертификаты на именную плитку были вручены лучшим орловским выпускникам 2006 года.





Орловское Информбюро

23 июля 2020 года



