четверг 23.07.2020 18:18:37 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Похититель бронзовых табличек собирался их сдать как металлолом

21 июля на Ленинском мосту был замечен гражданин, извлекающий из тротуара бронзовые именные таблички. Об этом свидетели происшествия сообщили в полицию. Гражданин, совершивший противоправное деяние, был задержан с поличным сотрудниками патрульно-постовой службы.


Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, вечером 21 июля в полицию поступило сообщение от граждан о подозрительном поведении гражданина на Ленинском мосту. На место были незамедлительно направлены сотрудники полиции. 
 
Полицейские увидели мужчину, который при помощи металлического профиля извлекал из тротуара моста бронзовые таблички. Стражи правопорядка задержали данного гражданина с поличным и доставили в УМВД России по г. Орлу для установления всех обстоятельств произошедшего.
 
В беседе с полицейскими житель Свердловского района 1988 года рождения пояснил, что похитил данные таблички для того, чтобы в последующем сдать их на металлолом с целью личного обогащения. Предварительно установлено, что сумма ущерба, причиненного муниципальному учреждению, составила порядка 38 тысяч рублей. В настоящее время похищенное имущество изъято, назначено проведение товароведческой экспертизы.
 
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Ведется предварительное расследование.

Напомним, бронзовые именные таблички размером 20 на 20 сантиметров были установлены на тротуаре моста в благодарность тем, кто оказал помощь при его ремонте. Также сертификаты на именную плитку были вручены лучшим орловским выпускникам 2006 года.
 



Орловское Информбюро
23 июля 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.