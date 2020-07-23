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Андрей Клычков сообщил о стопроцентной готовности теннисных кортов на центральном стадионе Орла

К дню города мы готовим много подарков. Один из них – теннисные корты на стадионе имени В.И. Ленина. Готовность почти 100%. К празднику объект будет сдан, написал губернатор Орловской области в соцсетях.


Кроме того, полным ходом идёт реконструкция крытого спорткомплекса. На сегодняшний момент освоено уже 65 млн рублей. За пять месяцев это неплохой результат. На объекте ежедневно трудятся от 50 до 60 человек. Работы ведутся согласно графику, даже с небольшим опережением. 
 
Практически готовы пристройки. К зиме подрядчик планирует установить отопление и начать чистовую отделку внутри здания. Также уже планируется закупка оборудования для дальнейшей установки. 
 
Здесь будет создан многофункциональный спортивный комплекс, в котором смогут заниматься спортом до полутысячи человек в сутки, в том числе люди с ограниченными физическими возможностями.



Орловское Информбюро
23 июля 2020 года
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