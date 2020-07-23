Иван Залогин: вторая волна – это как гадание на кофейной гуще Сегодня состоялся традиционный онлайн-брифинг главы орловского здравоохранения. СМИ интересовал вопрос о возможной второй волне заболеваемости коронавирусной инфекцией.





Иван Залогин: «Минздрав России говорит о том, что необходимо предпринять все меры предосторожности, для того чтобы не допустить вторую волну. Соответственно, мы продолжаем работать рамках, предписанных Министерством здравоохранения и Роспотребнадзором, где мы усиливаем меры предосторожности как в наших медицинских организациях, так и среди населения. Пока четко сказать – будет ли вторая волна или нет - это как гадание на кофейной гуще. То есть, если мы все сообща будем предпринимать все необходимые меры предосторожности, то соответственно мы сможем уйти и от второй волны, и от какого-то всплеска заболеваемости, который ожидают к концу года».





Орловское Информбюро

23 июля 2020 года



