Орловец подозревается в убийстве собственной матери Тело 50-летней женщины с множественными телесными повреждениями было обнаружено сегодня в Заводском районе областного центра.





По данному факту следственными органами СК России по Орловской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В ходе проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался ранее судимый 29-летний сын потерпевшей. В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия, назначены необходимые судебные экспертизы, производится сбор и закрепление всей доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.





Орловское Информбюро

23 июля 2020 года



