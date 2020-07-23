Орловец подозревается в убийстве собственной матери

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Орловец подозревается в убийстве собственной материТело 50-летней женщины с множественными телесными повреждениями было обнаружено сегодня в Заводском районе областного центра.
В ходе проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался ранее судимый 29-летний сын потерпевшей.
В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия, назначены необходимые судебные экспертизы, производится сбор и закрепление всей доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.
Орловское Информбюро
23 июля 2020 года