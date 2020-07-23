Орловец спас тонущего подростка

Сотрудник орловского детского сада № 85 Игорь Крутяков не раздумывая бросился в воду и спас мальчика, который во время плавания зацепился за ветки, находящиеся на дне реки.

Это произошло 21 июня этого года в деревне Каменец, Шаховского сельского поселения Кромского района Орловской области.



Игорь Александрович Крутяков вместе с супругой находился на берегу реки Ицка. Он обратил внимание на мальчика 11-12 лет, который был в воде и достаточно хорошо плавал. Спустя некоторое время, внезапно мальчик стал периодически уходить под воду. Ребёнок сильно испугался, запаниковал и уже не мог адекватно реагировать на ситуацию.



Игорь Александрович, не раздумывая, в верхней одежде бросился к ребёнку на помощь и вынес его из воды. Как выяснилось позднее, ребёнок зацепился за ветки, находящиеся на дне реки.



Убедившись, что с мальчиком все в порядке, Игорь Крутяков спокойно пошел домой. О героическом поступке службе МЧС сообщили его коллеги. За решительные, а главное своевременные действия орловца сегодня наградили в чрезвычайном ведомстве.

Как рассказал Игорь, тонущий ребенок оказался родом из Москвы, он купался в незнакомом для себя месте, что едва не закончилось трагедией.