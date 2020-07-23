Стали известны подробности убийства женщины в Заводском районе Орла Сегодня орловские следователи раскрыли преступление по горячим следам. Вместе со следователями-криминалистами на месте преступления побывала съемочная группа ГТРК «Орел».





Тело 50-летней жительницы Орла было обнаружено сегодня утром в одном из домов Заводского района. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый уже задержан. Им оказался ранее судимый 29-летний сын потерпевшей. Криминалисты на месте преступления обнаружили орудие убийства - металлический лом. Предположительно, жертва скончалась от ударов, полученных по затылку. Сергей Черников, старший следователь-криминалист отдела криминалистики СУ СК РФ по Орловской области: «О данном преступлении стало известно от знакомого женщины, который пришёл в дом и не смог достучаться».





Антон Киселёв

23 июля 2020 года



