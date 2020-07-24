На Орловщине продолжается операция «Мак»

В рамках проведения первого этапа оперативно-профилактической операции выявлено 19 наркопреступлений.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, по всем выявленным преступлениям возбуждены уголовные дела. 14 из них имеют тяжкий и особо тяжкий состав. Из незаконного оборота изъято 66 г. наркотических средств, из которых 43 г. – наркотические средства растительного происхождения, 23 г. синтетических наркотиков. Выявлено и уничтожено 13 очагов произрастания дикорастущих растений общей площадью 833 кв.м.

Также в ходе проведения первого этапа операции составлено 10 протоколов об административных правонарушениях.

Накануне стартовал второй этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак». Её цель – выявление и ликвидация незаконных посевов мака, конопли и других растений, содержащих наркотические вещества, очагов их дикого произрастания, а также перекрытие каналов незаконной транспортировки наркотических средств.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД обращаются к гражданам: если у вас есть информация о фактах незаконного обращения с наркотиками, случаях их распространения и потребления, вовлечения в это молодёжи, наркоторговле, притоносодержательстве, незаконном культивировании наркотикосодержащих растений, местах дикорастущих растений – сообщите о ней по телефону доверия УМВД России по Орловской области 41-38-56 (круглосуточно).