В Орловской области планируют открыть еще несколько лабораторий ПЦР-диагностики Об этом накануне журналистам сообщил руководитель регионального департамента здравоохранения Иван Залогин.





Как сообщил глава орловского здравоохранения, медучреждения здравоохранения Орловщины обеспечены средствами индивидуальной защиты, тестами и медикаментами для лечения COVID-19. Иван Залогин также отметил, что для более массового тестирования населения региона в ближайшее время планируется развернуть еще несколько лабораторий ПЦР-диагностики.



ПЦР - диагностика (полимеразная цепная реакция) — высокоточный метод диагностики многочисленных инфекций, который основывается на исследовании генетического материала человека (ДНК и РНК).







Орловское Информбюро

24 июля 2020 года



