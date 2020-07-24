В Орловской области планируют открыть еще несколько лабораторий ПЦР-диагностики

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В Орловской области планируют открыть еще несколько лабораторий ПЦР-диагностикиОб этом накануне журналистам сообщил руководитель регионального департамента здравоохранения Иван Залогин.
Как сообщил глава орловского здравоохранения, медучреждения здравоохранения Орловщины обеспечены средствами индивидуальной защиты, тестами и медикаментами для лечения COVID-19.
Иван Залогин также отметил, что для более массового тестирования населения региона в ближайшее время планируется развернуть еще несколько лабораторий ПЦР-диагностики.
ПЦР - диагностика (полимеразная цепная реакция) — высокоточный метод диагностики многочисленных инфекций, который основывается на исследовании генетического материала человека (ДНК и РНК).
Орловское Информбюро
24 июля 2020 года