В Орле выберут лучших педагогов дополнительного образования Стартовал городской конкурс на присуждение премии лучшим педагогическим работникам муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования Орла. Заявки на участие принимаются до 31 августа.





Конкурс проводится в рамках реализации муниципальной программы «Развитие отрасли культуры в городе Орле на 2020-2022 годы».



Конкурсные материалы принимаются в единственном экземпляре на бумажном и электронном носителях. Заявки принимаются по будням с 9:00 до 18:00 по адресу ул. Пролетарская гора, 1, каб. 517 .



Контактный телефон: 43-29-13 (Морозова Ирина Алексеевна, главный специалист отдела культурного наследия, культурно-досуговой деятельности, искусства и художественного образования управления культуры администрации города Орла). Главное требование к соискателям на муниципальную премию — педагогический стаж не менее пяти лет.





Орловское Информбюро

24 июля 2020 года



