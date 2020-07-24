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В Орле выберут лучших педагогов дополнительного образования

Стартовал городской конкурс на присуждение премии лучшим педагогическим работникам муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования Орла. Заявки на участие принимаются до 31 августа.


Конкурс проводится в рамках реализации муниципальной программы «Развитие отрасли культуры в городе Орле на 2020-2022 годы».
 
Главное требование к соискателям на муниципальную премию — педагогический стаж не менее пяти лет.

Конкурсные материалы принимаются в единственном экземпляре на бумажном и электронном носителях.
 
Заявки принимаются по будням с 9:00 до 18:00 по адресу ул. Пролетарская гора, 1, каб. 517.

Контактный телефон: 43-29-13 (Морозова Ирина Алексеевна, главный специалист отдела культурного наследия, культурно-досуговой деятельности, искусства и художественного образования управления культуры администрации города Орла).



Орловское Информбюро
24 июля 2020 года
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