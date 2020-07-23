Орловские храмы встретят День Крещения Руси колокольным звоном 28 июля в День Крещения Руси в 12:00 во всех храмах и монастырях Орловской митрополии совершат праздничный звон-благовест.





Орловская митрополия присоединится к ежегодной акции колокольного звона «Слава Тебе, Боже».



Акция пройдет 28 июля по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла , сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.





Орловское Информбюро

23 июля 2020 года



