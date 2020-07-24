Еще один орловец скончался от COVID-19 На сегодня в Орловской области зарегистрировано 22 случая коронавирусной инфекции.





По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Орловской области по состоянию на 24 июля выявлено 22 новых случая заражения COVID-19.



Число больных в настоящее время – 1264. Выздоровели – 4102. Умерло – 81 человек.







Орловское Информбюро

24 июля 2020 года



