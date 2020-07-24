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Четыре человека пострадали в ДТП на трассе Орел - Тамбов

ДТП произошло 23 июля в 8:15.


Водитель, управлял автомобилем «Ауди-80», следовал в районе 43км автодороги Орел - Тамбов, при выезде с второстепенной дороги на главную дорогу, допустил столкновение с автомашиной «Ниссан Х-TRAIL».
 
В результате ДТП оба водителя получили телесные повреждения. Также телесные повреждения получили два пассажира автомобиля «Нисан». Все пострадавшие были доставлены в Свердловскую ЦРБ.
 
За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 19 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшими, в результате 8 человек получили травмы.
Фото ГУ МЧС России по Орловской области



Орловское Информбюро
24 июля 2020 года
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