Четыре человека пострадали в ДТП на трассе Орел - Тамбов

ДТП произошло 23 июля в 8:15.

Водитель, управлял автомобилем «Ауди-80», следовал в районе 43км автодороги Орел - Тамбов, при выезде с второстепенной дороги на главную дорогу, допустил столкновение с автомашиной «Ниссан Х-TRAIL».



В результате ДТП оба водителя получили телесные повреждения. Также телесные повреждения получили два пассажира автомобиля «Нисан». Все пострадавшие были доставлены в Свердловскую ЦРБ.

За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 19 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшими, в результате 8 человек получили травмы.

Фото ГУ МЧС России по Орловской области