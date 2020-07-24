В автоаварии под Орлом пострадали дети

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В автоаварии под Орлом пострадали детиДТП произошло 23 июля в 15:10.
37-летний водитель, управляя автомобилем «Богдан 2111», следовал по автодороге Калуга – Перемышль – Белев – Орел и в районе 184 км допустил столкновение с автомобилем «Лада-Ларгус», который следовал впереди в попутном направлении.
В результате ДТП пострадали дети, находившиеся на заднем сидении автомобиля «Богдан». 4-летняя девочка и 6-летний мальчик получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в Орловскую детскую областную больницу. Как сообщает пресс-служба УГИБДД России по Орловской области, дети не были пристегнуты.
Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области
Орловское Информбюро
24 июля 2020 года