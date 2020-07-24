Молодой водитель на ГАЗе столкнул припаркованный ВАЗ в кювет ДТП произошло 23 июля в 23:15 в Орловской области на трассе М-2 «Крым». Есть пострадавший.





27-летний водитель, управляя транспортным средством ГАЗ, следовал по автодороге М-2 «Крым» и в районе 406 км не справился с управлением и допустил наезд на стоящее на правой обочине по ходу движения транспортное средство ВАЗ-21074 , с последующим съездом автомобиля ВАЗ-21074 в правый кювет. В результате ДТП пассажир автомобиля ВАЗ (мужчина 1959 г.р.), получил травмы.





Орловское Информбюро

24 июля 2020 года



